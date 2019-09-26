Число стран с фейками и манипуляцией в соцсетях увеличилось за год до 70

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Кампании по распространению дезинформации проводятся как минимум в 70 странах мира, говорится в докладе Оксфордского интернет-института.

Отмечается, что этот показатель увеличился практически в два раза по сравнению с прошлым годом. Так, согласно исследованию, в 2018 году такие попытки предпринимались в 48 странах, годом ранее - в 2017 году - в 28 странах.

"В каждой из этих стран есть как минимум одна политическая партия и правительственное ведомство, которое использует социальные сети для формирования общественного мнения среди местных жителей", - говорится в докладе.

В списке стран, в которых зафиксированы "манипуляции в соцсетях", числятся, например, Армения, Германия, Иран, Израиль, Китай, Россия, Украина, США и Великобритания.

В докладе отмечается, что распространение дезинформации в соцсетях стало активнее после президентских выборов в США в 2016 году и после референдума по выходу Великобритании из ЕС.

Руководитель исследовательского центра при Оксфордском университете Филип Ховард отметил, что манипуляция общественным мнением посредством соцсетей "остается серьезной угрозой для демократии".

"И хотя пропаганда всегда была частью политики, все более широкий спектр этих кампаний вызывают серьезную обеспокоенность относительно будущего современной демократии", - добавил он.