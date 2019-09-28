Почти 25 тысяч паломников-хасидов прибыли на Украину

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Около 25 тысяч хасидов прибыли на Украину для празднования в Умани (Черкасская область) Рош а-Шана - нового 5780 года по иудейскому календарю (в этом году отмечается с вечера 29 сентября по вечер 1 октября).

Как сообщила в субботу пресс-служба Государственной погранслужбы Украины, за минувшие сутки пограничники оформили на въезд в страну 5687 паломников-хасидов, которые направляются в Умань.

Всего в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 24 782 паломника.

В погранведомстве указали, что с 6 сентября, когда зарубежные хасиды начали прибывать на Украину, через границу не было пропущено восемь граждан Израиля по разным причинам, в том числе из-за отсутствия необходимых документов и запрета на въезд в страну во время предыдущего визита.