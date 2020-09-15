Свыше 700 паломников-хасидов застряли на белорусско-украинской границе

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 700 человек, среди которых больше сотни детей, находятся в пункте пропуска "Новые Ярыловичи" - "Новая Гута" в ожидании пропуска украинской стороной, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

Судя по фотографиям, предоставленным ГПК, скопившиеся на границе люди - паломники-хасиды, стремящиеся встретить еврейский Новый год в Умани на Украине.

"Количество людей, оформленных на выезд из Белоруссии на Украину, составляет 734 человека, из них детей до 12 лет - 40 человек, в возрасте с 12 до 18 лет - 98 человек. Все они находятся на территории между указанными пунктами пропуска в ожидании решения о пропуске украинской стороной", - говорится в сообщении пресс-службы ГПК в его телеграм-канале.

Между тем во вторник глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко доложил президенту страны Владимиру Зеленскому, что на границе ждут новой волны паломников. "Прогнозируем прибытие к линии границы в Черниговской области - до тысячи человек, Житомирской - до 700, Волынской - до 1,5 тысяч человек", - сказал Дейнеко. По его словам, в ближайшее время из-за рубежа в Минск прилетят еще три самолета с 600 паломниками-иностранцами, но ситуация на границе контролируемая.

Госпогранслужба Украины отметила, что люди стали прибывать на границу со стороны Белоруссии днем 14 сентября. Украинские пограничники в координации с Нацгвардией Украины и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 метрах от пункта пропуска "Новые Яриловичи". Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии, Госпогранслужбы Украины и Сумского пограничного отряда.

Госпогранслужба Украины организовала взаимодействие с Государственным пограничным комитетом Белоруссии и поддерживает контакт с посольством Израиля на Украине, а также раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают хасидов водой и кошерной пищей.

Ранее Дейнеко встретился с прибывшими на границу и зачитал постановление Кабинета министров Украины об ограничении въезда. Он отметил, что каждый иностранный гражданин должен уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение госграницы.

В целях борьбы с распространением коронавируса Украина ввела ограничения на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства до 28 сентября.