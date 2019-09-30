Советники в Белом доме представят Трампу стратегию реагирования на угрозу импичмента

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Советники аппарата Белого дома планируют представить президенту Дональду Трампу широкомасштабную стратегию реагирования на растущую угрозу импичмента в ближайшие дни, сообщает телеканал NBC.

По данным источников телеканала, в числе авторов стратегии, которая может появиться уже в понедельник, - исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни и юрисконсульт Пэт Чиполлоне.

Отмечается, что в администрации президента США нарастает осознание того, что для помощи Трампу на фоне угрозы импичмента необходим скоординированный правовой, политический и общественный ответ.

По словам собеседников телеканала, Белый дом при разработке своего плана учитывает опыт борьбы за импичмент 42-го президента США Билла Клинтона.

Почему Трампу грозит импичмент

Как ранее сообщали СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Затем Белый дом опубликовал стенограмму, составленную на основе записей сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента.

Демократы и ряд СМИ указывают, что, требуя расследовать деятельность Байденов на Украине, Трамп пытается устранить своего вероятного соперника от Демократической партии на президентских выборах 2020 года - Джо Байдена.

Сам Трамп заявлял, что расследование, направленное на объявление импичмента, является "охотой на ведьм".