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Российские военные инспекторы проверят полигоны Греции

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российская группа инспекторов в рамках реализации Венского документа 2011 года с 1 по 4 октября посетит учебные районы и полигоны на территории Греции.

"В период с 1 по 4 октября в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Греции", - сообщила накануне официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

В статье отмечается, что "инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению".

По имеющимся у газеты данным, площадь инспектируемого района будет охватывать около 11 тыс. квадратных километров.

"Российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, проводимой военной деятельности, а также учении "Парменион-2019" сухопутных войск вооруженных сил Греции", - уточняет "Красная звезда".

Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).

Россия Греция

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