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Забастовка парализовала в Греции работу общественного транспорта

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Забастовка профсоюза рабочих проходит в среду в Греции в знак протеста против планов по изменению трудового законодательства, сообщает агентство Associated Press.

На работу не вышли сотрудники транспортной системы, банков, образовательных учреждений, а также журналисты.

Из-за забастовки парализовано движение общественного транспорта, а также паромов, которые связывают многочисленные острова Греции и материковую часть. Однако отмечается, что забастовка никак не затронет работу аэропортов.

В рамках акции сотрудники газет, новостных порталов, телеканалов и радиостанции приостанавливают свою работу на 24 часа.

Участники забастовки выступают против планов правительства реформировать трудовое законодательство. В частности, подготовленный законопроект предполагает, что объявлять забастовку можно будет только при условии того, что больше половины членов профсоюза поддерживают это движение.

Греция

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