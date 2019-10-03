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"Союз МС-12" отстыковался от МКС перед спуском на Землю

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз МС-12" с российским космонавтом Алексеем Овчининым, американским астронавтом Ником Хейгом и первым космонавтом от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури в четверг в 10:37 по московскому времени отстыковался от Международной космической станции, сообщается в трансляции "Роскосмоса".

Космический корабль покинет район расположения МКС в ближайшие минуты и отойдет на безопасное расстояние при помощи двух импульсов двигательной установки. Затем он начнет движение по направлению к Земле.

Через три часа двигатели корабля будут включены на торможение и спустя еще полчаса "Союз" войдет в плотные слои атмосферы Земли. Вскоре произойдет разделение корабля на спускаемый аппарат и бытовой отсек, который сгорит в плотных слоях атмосферы. Ожидается, что в 14:00 по Москве спускаемый аппарат приземлится примерно в 150 км к юго-востоку от города Жезказган в Казахстане.

По сообщению "Роскосмоса", ранее в четверг Овчинин, Хейг и аль-Мансури перешли с МКС на борт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12" и в 07:20 закрыли люки.

Хаззаа аль-Мансури - первый подданный ОАЭ, совершивший космический полет. Он посетил МКС по сокращенной программе, проведя на станции всего неделю. Ради этого продлили пребывание на станции американской астронавтки Кристины Кук, прибывшей на МКС на "Союзе МС-12" 15 марта вместе с Овчининым и Хейгом.

Овчинин и Хейг должны были попасть на МКС еще 11 октября 2018 года, однако полет космического корабля "Союз-МС-10" был прерван из-за нештатной ситуации. В ходе нынешней экспедиции они провели на станции в общей сложности 203 дня.

На МКС продолжит работу экипаж экспедиции МКС-61 в составе командира итальянского астронавта Луки Пармитано, российских космонавтов Александра Скворцова и Олега Скрипочки и астронавтов NASA Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир.

Союз МС-12

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