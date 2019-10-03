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"Союз МС-12" с россиянином на борту приземлился в Казахстане

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-12" с российским космонавтом Алексеем Овчининым, американским астронавтом Ником Хейгом и первым космонавтом от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури успешно приземлился в Казахстане, сообщил "Роскосмос".

Спускаемый аппарат сел в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, к месту посадки отправились поисково-спасательные отряды. Позднее "Роскосмос" сообщил, что спасатели успешно эвакуировали всех трех членов экипажа.

Корабль "Союз МС-12" отстыковался от Международной космической станции (МКС) в 10:37 по Москве в четверг, 3 октября,, затем приступил к снижению, разделился на спускаемый аппарат и бытовой отсек, который сгорел в плотных слоях атмосферы.

Хаззаа аль-Мансури - первый подданный ОАЭ, совершивший космический полет.

Он посетил МКС по сокращенной программе, проведя на станцию всего неделю. Для обеспечения подобной возможности был продлен срок нахождения на станции американской астронавтки Кристины Кук, прибывшей на МКС на "Союзе МС-12" 15 марта вместе с Овчининым и Хейгом.

Овчинин и Хейг должны были попасть на МКС еще 11 октября 2018 года, однако в ходе полета корабля "Союз МС-10", который должен был доставить их на станцию, произошла нештатная ситуация, в результате чего он был прерван. В ходе нынешней экспедиции россиянин и американец провели на станции в общей сложности 203 дня.

На МКС продолжает работу экипаж экспедиции МКС-61 в составе командира итальянского астронавта Луки Пармитано, российских космонавтов Александра Скворцова и Олега Скрипочки и астронавтов NASA Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир.

Алексей Овчинин Ник Хейг Хаззаа аль-Мансури Союз МС-12

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