В МИД РФ заявили о "двойной дискриминации" в отношении русского языка на Украине

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В МИД РФ обратили внимание на сообщение министра образования Украины Анны Новосад о переводе с 2020 года русскоязычных школ Украины на государственный язык в соответствии с законом "Об образовании", заявив в связи с этим о "двойной дискриминации" в отношении русского языка в этой стране.

"Напомним, что Венецианская комиссия Совета Европы высказала критические замечания в отношении закона "Об образовании" и рекомендовала внести в него существенные правки. Однако Украина их проигнорировала. Вынуждены с сожалением констатировать, что официальный Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - отмечается в комментарии департамента информации и печати МИД России, опубликованном в понедельник.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что "русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года".

"Мы неоднократно указывали на пагубность подобной политики в условиях многонационального и многоязычного украинского общества. История учит, что такие действия к добру не приводят. Государство, построенное на подавлении национально-языковой идентичности и нарушении прав человека, никогда не будет прочным и стабильным. Призываем киевские власти на деле защищать декларируемые европейские правочеловеческие ценности и пересмотреть свою языковую политику", - говорится в сообщении.

В МИД РФ рассчитывают, что "общеевропейские и международные правозащитные структуры дадут внятную и принципиальную оценку действиям Киева, нарушающим не только положения Конституции страны, но и ее международные обязательства в сфере прав человека и защиты национальных меньшинств".

В пятницу, 4 октября, Новосад заявила, что с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. Министр отметила, что в таких школах, которые преимущественно будут обучаться на украинском, останется возможность изучать родной язык или литературу на своем языке. "Если мы говорим о российском меньшинстве, то это будет отдельный предмет, плюс можно будет иметь факультативы", - добавила Новосад.