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Россиян предупредили о планирующихся в Париже акциях протеста

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российское внешнеполитическое ведомство рекомендует избегать людных мест в Париже 6 октября в связи с проведением там марша праворадикальных организаций.

Как говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ) в твиттере, будут действовать повышенные меры безопасности, ограничения движения транспорта.

Возможны столкновения демонстрантов с полицией, отметили в центре.

Франция Париж

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