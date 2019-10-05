Россиян предупредили о планирующихся в Париже акциях протеста
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российское внешнеполитическое ведомство рекомендует избегать людных мест в Париже 6 октября в связи с проведением там марша праворадикальных организаций.
Как говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ) в твиттере, будут действовать повышенные меры безопасности, ограничения движения транспорта.
#Франция - на 6 октября в центре Парижа намечен марш правых и праворадикальных организаций; будут действовать повышенные меры безопасности, ограничения движения транспорта; возможны столкновения демонстрантов с полицией. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/dnVdzcj5Vf— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 5 октября 2019 г.
Возможны столкновения демонстрантов с полицией, отметили в центре.