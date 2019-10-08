Сатурн вышел в рекордсмены по количеству спутников

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Юпитер уступил Сатурну первенство по количеству известных спутников в Солнечной системе. Ранее было известно, что у Юпитера 79 спутников, а у Сатурна 62 спутника.

7 октября стало известно, что астрономы под руководством Скотта Шеппарда из американского Института Карнеги обнаружили еще 20 новых спутников вокруг Сатурна. Таким образом, их общее число увеличилось до 82, и этот газовый гигант стал рекордсменом по числу известных спутников. Открытие было сделано с помощью телескопа "Субару" с диаметром зеркала 8,2 м. Он находится на вершине вулкана Мауна-Кеа на Гавайях.

У всех открытых спутников диаметр около пяти километров. У 17 из них ретроградный характер движения по орбите, то есть они движутся вокруг Сатурна в направлении, противоположном вращению планеты вокруг своей оси. Три оставшихся луны вращаются так же, как и Сатурн - в проградном направлении.

Период обращения спутников вокруг газового гиганта - от двух до более трех лет. Один из новых ретроградных спутников – самый дальний из известных спутников Сатурна.

У двух новых спутников угол наклона орбит около 46 градусов - это позволяет их отнести к скоплению внешних спутников, называемым инуитской группой. Эти тела могут являться осколками крупного спутника Сатурна, который разрушился в прошлом. Так же могли возникнуть новооткрытые ретроградные спутники из норвежской группы. У еще одного спутника наклон орбиты около 36 градусов, что делает его схожим с галльской группой внутренних спутников Сатурна. Такие имена скопления спутников получили из мифологии соответствующих народов.

Институт Карнеги запустил конкурс на имена для открытых спутников, он продлится до 6 декабря 2019 года. У спутников должны быть имена в честь гигантов из инуитской, скандинавской и галльской мифологии, в зависимости от их группы.

В настоящее время известно, что у Урана 27 спутников, у Нептуна - 14, у карликовой планеты Плутон - 5. У более десятка тел Солнечной Системы - по два спутника, а одним спутником обладают более сотни небесных тел.