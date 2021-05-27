Ученые подтвердили, что на Юпитере и Сатурне могут идти дожди из гелия

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Международная группа исследователей подтвердила гипотезу, что на Юпитере и Сатурне могут идти дожди из гелия. Об этом сообщает Ливерморская национальная лаборатория (США, Калифорния).

В Солнечной системе Юпитер и Сатурн относят к газовым гигантам. Это планеты-гиганты, состоящие в основном из водорода и гелия.

Существование гелиевых дождей на газовых гигантах было предсказано около 40 лет назад, но до сих пор ученым не удавалось воспроизвести условия, необходимые для подтверждения этой гипотезы.

"Мы обнаружили, что гелиевый дождь реален и может происходить как на Юпитере, так и на Сатурне", - приводятся в сообщении слова физика из Ливерморской национальной лаборатории Мариуса Милло.

В международную исследовательскую группу также входили ученые из Французской Комиссии по альтернативным источникам энергии и атомной энергии, Университета Рочестера и Калифорнийского университета в Беркли.

Команда использовала алмазные наковальни для сжатия смеси водорода и гелия до 4 гигапаскалей (ГПа; примерно 40 тыс. атмосфер). Затем ученые использовали лазерное излучение в установке OMEGA в Рочестерском университете для запуска сильных ударных волн, чтобы еще больше сжать образец до конечного давления 60-180 ГПа и нагреть его до нескольких тысяч градусов.

В итоге команда обнаружила, что в этих условиях водород и гелий разделяются при температуре и давлении, близких к тем, при которых водород становится жидким металлом.

"Наши эксперименты показывают доказательства давнего предсказания: существует диапазон давлений и температур, при которых эта смесь становится нестабильной и разделяется. Этот переход происходит при давлении и температуре, близких к тем, которые необходимы для превращения водорода в жидкий металл, и интуитивная картина такова, что металлизация водорода запускает разделение", - отмечает Милло.

Ранее ученые из этой же группы, изучая образование металлического водорода, предположили, что водород и гелий, которые существуют в форме плотных жидкостей внутри Юпитера и Сатурна, могут разделяться подобно нефти и воде, когда водород становится металлическим.