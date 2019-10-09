Неизвестный застрелил двух человек у синагоги в немецком городе Галле

Фото: Reuters

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU -Неизвестный застрелил двух человек в немецком городе Галле, сообщает местная полиция в твиттере.

По информации газеты BIld, стрельба произошла около синагоги. "Согласно первым данным, в Галле убито два человека. Было несколько выстрелов", - говорится в сообщении полиции.

"Предполагаемый преступник скрылся на машине. Мы ищем его и просим жителей оставаться в квартирах", - заявляют в полиции.

Как сообщает газета, стрельба произошла в районе Паулюсфиртель на севере города. Сообщается, что стрелявший также бросил на территорию еврейского кладбища ручную гранату. Ранения получили несколько человек.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

В этом году 9 октября иудеи отмечают один из самых важных религиозных праздников Йом-Кипур - день покаяния и искупления грехов.