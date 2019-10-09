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В Германии задержали подозреваемого в стрельбе у синагоги в Галле

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Полиция Германии сообщила в твиттере о задержании подозреваемого в стрельбе у синагоги в городе Галле, в результате которой погибли два человека.

"Наши силы задержали одного человека. Тем не менее, оставайтесь бдительными", - говорится в сообщении.

Стрельба произошла в среду у синагоги в городском районе Паулюсфиртель. С 8 на 9 октября в этом году иудеи празднуют один из важнейших религиозных праздников - Йом Кипур, день покаяния и отпущения грехов.

По информации полиции, преступников было несколько, они скрылись на машине.

Германия Галле

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