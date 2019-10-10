Адвокаты информатора, сообщившего о телефонном звонке Трампа Зеленскому, отрицают его предвзятость

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Адвокаты Эндрю Бакай и Марк Заид опровергли информацию о том, что осведомитель, подавший жалобу на президента США Дональда Трампа в связи с телефонным разговором с лидером Украины Владимиром Зеленским, имел профессиональную связь с кандидатом в президенты от Демократической партии.

"В свете продолжающихся усилий по неправильной характеристике предполагаемой "предвзятости" осведомителя №1 для того, чтобы отвлечь внимание от существа жалобы, мы попытаемся прояснить некоторые факты. Во-первых, наш клиент никогда не работал и не консультировал политического кандидата, кампанию или партию", - говорится в заявлении адвокатов.

Согласно заявлению, информатор "всю свою государственную карьеру провел на государственных должностях в США в исполнительной власти, не связанных с политикой".

Отмечается, что на этих должностях клиент вступал в контакт с кандидатами в президенты от обеих партий " в роли выборных должностных лиц, а не кандидатов".

Адвокаты напоминают, что информатор добровольно предоставил информацию о себе генеральному инспектору разведывательного сообщества, чтобы содействовать оценке достоверности жалобы.

"В-пятых, в результате генеральный инспектор разведывательного сообщества пришел к выводу - как хорошо известно - что жалоба была как срочной, так и достоверной", - говорится в заявлении.

"К данному моменту практически каждое существенное утверждение было подтверждено другими источниками. По этой причине личность разоблачителя не имеет значения", - написали адвокаты.

Ранее американские СМИ сообщили, что разведчик, подавший жалобу на разговор лидеров Украины и США, имел связь с одним из кандидатов в президенты на выборах 2020 года от Демократической партии.

"Аткинсон (генеральный инспектор разведывательного сообщества - ИФ) сказал, что разоблачитель сам раскрыл, что он был зарегистрированным демократом и что у него были предыдущие рабочие отношения с нынешним кандидатом в президенты от Демократической партии 2020 года", - заявили источники СМИ.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.