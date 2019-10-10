Поиск

НАСА на сутки отложило запуск спутника ICON из-за неблагоприятной погоды

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Запуск спутника ICON, предназначенного для изучения земной ионосферы, перенесен на сутки в связи с неблагоприятной погодой в районе мыса Канаверал, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Теперь воздушный старт крылатой ракеты легкого класса корпорации Northrop Grumman со спутником NASA планируется совершить с самолета-носителя L-1011 Stargazer в 21:30 в четверг по восточноамериканскому времени (04:30 в пятницу по Москве). Самолет, с которого будет осуществлен пуск ракеты над Атлантикой, поднимется с авиабазы на мысе Канаверал в штате Флорида.

Отделение ракеты со спутником от самолета-носителя должно произойти на высоте около 12 км. Затем ракета должна будет вывести спутник ICON на орбиту высотой около 580 км.

Задачей 287-килограммового спутника НАСА, который будет работать на орбите не менее двух лет, будет заключаться в отслеживании изменений в верхних слоях атмосферы, происходящих под действием солнечной активности. Он будет наблюдать за взаимодействием термосферы и ионосферы Земли. Собранные им данные должны помочь ученым лучше разобраться в эффектах, которые космическая погода оказывает на системы связи, навигации и на космические аппараты.

По оценкам, общая стоимость проекта ICON составляет $252 млн.

НАСА США космос ICON

Новости

Глава Минобороны РФ посетит КНДР в конце октября

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Сенаторы США предложили санкции против Турции за операцию в Сирии

Турция объявила о вводе войск на северо-восток Сирии

Турция объявила о вводе войск на северо-восток Сирии

Трамп раскритиковал слова Байдена о своем импичменте

Не менее 11 человек погибли в ходе военной операции Турции в Сирии

Байден впервые призвал объявить Трампу импичмент

Байден впервые призвал объявить Трампу импичмент

Что произошло за день: среда, 9 октября

Трамп назвал плохой идеей военную операцию Турции в Сирии

Трамп назвал плохой идеей военную операцию Турции в Сирии

19 мирных жителей пострадали за первые часы операции Турции в Сирии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');