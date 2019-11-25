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"Роскосмос" назвал причину переноса пуска "Прогресса МС-13" к МКС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Запуск космического грузовика "Прогресс МС-13" к МКС перенесли с 1 декабря на 6 декабря из-за претензий к бортовому кабелю, сообщил "Роскосмос". Кабель заменили, несоответствие было устранено.

Проблему в ходе предполетной подготовки заметили сотрудники РКК "Энергия".

Ранее в понедельник в "Роскосмосе" сообщили о том, что в ходе подготовке к запуску на Байконуре к кораблю возникли замечания и что из-за этого старт могут перенести.

"Прогресс МС-13" станет третьим космическим грузовиком данного типа, отправленным к МКС в 2019 году.

Летом 2019 года из-за выявленных неполадок переносился запуск космической обсерватории "Спектр-РГ".

Прогресс Роскосмос МКС РКК Энергия

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