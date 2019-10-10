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В Ярославле снесли высмеянную Иваном Урганом детскую горку

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Детскую горку в Юбилейном парке Ярославля демонтировали после сюжета в телевизионной передаче "Вечерний Ургант".

"Еще в субботу (5 октября - ИФ) подрядчик демонтировал горку. Она была установлена не по проекту, который мы ранее согласовывали с жителями. Сейчас новый городок уже заказан и едет к нам из Санкт-Петербурга", - цитирует пресс-служба мэрии руководителя муниципального предприятия "Дирекция парков культуры и отдыха Ярославля" Веру Виноградову.

Убрать горку распорядился мэр города Владимир Волков. По его словам, на этом месте появится большой игровой комплекс для детей.

В эфире "Вечернего Урганта" ведущий программы показал зрителям детскую горку в одном из ярославских парков. На фотографии видно, что сооружение воздвигли на горе из грязи. Иван Ургант высмеял проект.

Ярославль Иван Ургант

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