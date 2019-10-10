Изучающая историю ниндзя студентка в Японии получила "отлично" за пустой лист бумаги

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Японская студентка Эими Хага (Eimi Haga), изучающая историю ниндзя, написала сочинение невидимыми чернилами, за что получила от преподавателя оценку "отлично", пишет BBC News.

19-летняя Хага, которая учится на первом курсе университета Миэ, с самого детства интересовалась историей ниндзя - наемных убийц и шпионов в средневековой Японии и даже записалась на курсы, посвященные истории ниндзя. После того, Хага вместе другими студентами побывала в музее ниндзя в Ига Уэно (знаменитый музей ниндзя, расположенный в префектуре Миэ), их преподаватель попросил написать сочинение об этом. При этом профессор пообещал, что поставит высокий балл за творческий подход к написанию работы.

После этого Хага решила написать сочинение с использованием техники ниндзя под названием "абуридаси". Суть этой техники заключается в использовании невидимых чернил, сделанных из соевых бобов. Хага замочила соевые бобы на ночь, после чего выжала из них получившуюся жидкость. Она написала сочинение чернилами собственного изготовления на васи - традиционной японской бумаге. Когда чернила высохли, текст исчез. На пустом листе девушка сделала пометку для преподавателя обычными чернилами: "Нагрейте бумагу".

Профессор Юджи Ямада (Yuji Yamada) признался, что был удивлен, когда получил от студентки пустой лист бумаги. Нагрев листок над плитой, он увидел, как на бумаге начал проступать текст. По словам преподавателя, он никогда раньше не видел на практике применение техники абуридаси. Сама Хага заявила, что была уверена, что профессор оценит если не само ее сочинение, то, по крайней мере, креативный способ его написания.