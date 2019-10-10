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Неизвестный с ножом напал на министра безопасности Индонезии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Министр-координатор по политическим вопросам и безопасности Индонезии Виранто во время рабочего визита в провинцию Бантен подвергся нападению неизвестного с ножом, сообщило в четверг издание The Jakarta Post.

В результате нападения министр, возможно, получил ранения и был срочно госпитализирован. Также в ходе нападения пострадал начальник местной полиции.

Сообщается, что нападение произошло после того, как Виранто посетил открытие местного университета. Неизвестный попытался напасть на Виранто, когда тот садился в автомобиль.

Западные СМИ в свою очередь отмечают, что нападение, вероятно, осуществил член группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

По факту нападения уже арестованы мужчина и женщина.

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