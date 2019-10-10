Страдающим из-за транспортного коллапса жителям Манилы посоветовали выходить пораньше

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Представитель президента Филиппин подвергся критике за реакцию на многочисленные жалобы жителей столицы государства Манилы на тяжелую транспортную ситуацию.

Как напоминает "Би-би-си", город страдает из-за частых сбоев в движении ж/д транспорта и многочисленных пробок.

Пресс-секретарь президента Сальвадор Панело заявил, что горожане должны выходить пораньше, если хотят прийти вовремя. "Что значит транспортный кризис? Я вижу обычные пробки. Люди же добираются туда, куда им нужно", - приводят его слова СМИ.

Возмущенные такой рекомендацией филиппинцы посчитали, что Панело "потерял связь с реальностью".

"Би-би-си" приводит слова жителей Манилы, которые жалуются на то, что у учащихся уходит по три часа на дорогу на занятия.

Столица Филиппин с ее 12 млн населения в 2015 году была признана худшим городом для автомобилистов.