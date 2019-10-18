Стратегические бомбардировщики США провели тренировочные полеты над Северным морем

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Переброшенные в Европу стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие, в пятницу совершили тренировочные полеты над южной акваторией Северного моря, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, пара бомбардировщиков B-52H, вылетевших с авиабазы Фэрфорд в Англии, выполняла задание вблизи морских границ Нидерландов. В учениях были также задействованы два американских заправщика KC-135T и группа многоцелевых истребителей стран-членов НАТО F-16.

Накануне один из бомбардировщиков B-52H также провел бомбометание в районе авиационного полигона Тейн на северо-востоке Шотландии с применением учебных авиабомб.

Как сообщалось, 10 октября США перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании авиационную группу в составе четырех стратегических бомбардировщиков B-52H.

При этом после трансатлантического перелета три бомбардировщика B-52H первоначально осуществили демонстративные подлеты к границам Калининградской области, а затем уже совершили посадку в Англии. Приблизительно в 230 км от Балтийска, где расположена главная база Балтфлота, они совершили разворот и направились к британским берегам.

За время пребывания в Великобритании американские бомбардировщики уже совершили серию тренировочных полетов. В частности, пара B-52H в понедельник в ходе выполнения задания совершила несколько заходов для имитации учебных авиаударов по целям на полигоне на нидерландском острове Влиланд в Северном море.

Самолеты B-52H Stratofortress были переброшены в Британию с авиабазы Барксдейл в американском штате Луизиана, где размещается 2-е бомбардировочное крыло ВВС США.

"В рамках переброски Командование глобального удара планирует отработать способность бомбардировщиков осуществлять операции с района передового базирования в интересах выполнения задач Командования ВВС в Европе и Европейского командования США", - говорилось в сообщении американских военных.

При этом пресс-релиз Командования ВВС США в Европе, сообщавший о передислокации B-52H в Англию, вышел под заголовком: "К сведению противников, бомбардировщики вернулись и готовы к действиям".

В марте текущего года ВВС США также перебросили на короткое время в Великобританию сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H. Они, в частности, выполнили серию тренировочных полетов в непосредственной близости от границ России в регионе Балтики, отрабатывая нанесение авиационных ударов.

Кроме того, в конце августа США временно разместили в Англии три стратегических стелс-бомбардировщика B-2 Spirit, также способных нести ядерное оружие, которые размещаются на авиабазе Уайтмэн в штате Миссури. Они проводили полеты в районе британских островов, а также потренировались в совершении кратковременных посадок для дозаправки на так называемых аэродромах подскока в Исландии и на португальских Азорских островах.