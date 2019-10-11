Поиск

США продолжат работать с Роскосмосом в случае задержки собственной пилотируемой программы

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - США готовы продолжить сотрудничество с Россией, если в собственной пилотируемой программе США произойдут задержки, заявил глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

"Мы не хотим платить $85 млн каждый раз, когда мы запускаем американского астронавта на ракете "Союз", - сказал Брайденстайн в ходе своего визита в компанию SpaceX.

В России"Роскосмос" засомневался в безопасности кораблей производства Boeing и SpaceX"Роскосмос" засомневался в безопасности кораблей производства Boeing и SpaceXЧитать подробнее

Однако, по его словам, NASA должно "убедиться, что не наступит такой день, когда у нас не будет американских астронавтов на Международной космической станции".

"Таким образом, мы продолжим работать с "Роскосмосом", чтобы гарантировать, что у нас будут американские астронавты на Международной космической станции в качестве страхового полиса, потому что до запуска коммерческого экипажа все еще остается некоторое обучение", - сказал он.

"Если все пойдет по плану, нам могут не понадобиться дополнительные места", - добавил Брайденстайн.

При этом глава NASA отметил, что партнерство с Россией - это "очень хорошо и крайне важно".

Он подчеркнул, что, несмотря на проблемы на Земле, которые существуют между двумя странами и о которых все знают, "каким-то образом нам удается сохранить сотрудничество в космосе в стороне от геополитических разногласий".

NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году. Сейчас астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз".

Частные производители из США Boeing и SpaceX обещают начать полеты к МКС своих кораблей Starliner и Crew Dragon в первом квартале следующего года. Однако сроки уже неоднократно переносились с 2014 года.

США Роскосмос NASA НАСА

Новости по теме

Новости

Самолет потерпел крушение при вылете из аэропорта Найроби

Загоревшийся в Красном море иранский танкер был поражен двумя ракетами

Вторжение Турции в Сирию

Турция сообщила о первых потерях в ходе военной операции в Сирии

На иранском танкере около побережья Саудовской Аравии произошел взрыв

На иранском танкере около побережья Саудовской Аравии произошел взрыв

Brent подорожала до $59,5 на оптимизме по поводу переговоров США с КНР

Что случилось этой ночью: пятница, 11 октября

14-часовой пресс-марафон Зеленского завершился

14-часовой пресс-марафон Зеленского завершился
Вторжение Турции в Сирию

Anadolu сообщило о 228 ликвидированных террористах в ходе операции в Сирии

В СБ ООН не смогли согласовать совместное заявление по операции Турции в Сирии

Зеленский заявил, что никогда не встречался с Парнасом и Фруманом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');