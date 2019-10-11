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Гендиректор одного из крупнейших в мире производителей ПО ушел в отставку

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Немецкая SAP SE, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, объявила в пятницу об уходе в отставку главного исполнительного директора Билла Макдермотта, возглавлявшего компанию с 2014 года.

Теперь должность CEO достанется сразу двум топ-менеджерам - главе "облачного" бизнеса Дженнифер Морган и операционному директору Кристиану Кляйну.

В начале 2019 года SAP объявила о реорганизации бизнеса, которая обойдется компании почти в $1 млрд и приведет к увольнению около 4 тыс. сотрудников. В апреле компания представила новый план развития, предусматривающий существенное увеличение рентабельности, в том числе за счет роста выручки "облачного" бизнеса в три раза к 2023 году.

Также в пятницу SAP опубликовала предварительную отчетность за третий квартал. В сообщении компании говорится, что ее прибыль в расчете на акцию в июле-сентябре составила 1,04 евро, что оказалось существенно лучше прогноза рынка на уровне 0,82 евро.

Акции SAP в начале торгов в пятницу во Франкфурте подскочили в цене на 8,1%, рекордными темпами с апреля. С начала года капитализация компании выросла на 31%.

SAP SE Билл Макдермотт Германия

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