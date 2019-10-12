Что случилось этой ночью: суббота, 12 октября

Дело против экс-главы Челябинской области, "промежуточная" сделка США и Китая и проблемы с криптовалютой у Telegram и Facebook

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Террористы ИГ взорвали две бомбы на пути военной полиции РФ в Сирии. Среди российских военных пострадавших нет, вторым взрывом легко ранены двое сотрудников сирийских органов безопасности. Ответственность за взрывы взяли на себя террористы "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России - ИФ).

- Против бывшего главы Челябинской области возбуждено уголовное дело. Борис Дубровский стал фигурантом дела о хищении 20 млрд рублей. Адвокат Игорь Трунов заявил, что сам экс-губернатор еще не знает о деле против него. При этом, по словам источника, Дубровский покинул Россию почти сразу после отставки в марте, а еще до увольнения ФАС нашла у него антиконкурентные соглашения при строительстве дорог в регионе.

- США заявили об артобстреле своих войск "с турецких позиций" в Сирии. Американские военные не пострадали. Пентагон призвал Турцию прекратить любые операции, которые могут потребовать от США "немедленных оборонительных действий". Анкара отвергла обвинения, заявив, что "принимает все возможные меры, чтобы не нанести вред американской базе", а также что огонь после получения тревожной информации от США был прекращен. Между тем число ликвидированных Турцией бойцов курдских формирований почти достигло 400.

- США и Китай достигли "промежуточного" соглашения по торговле. Это может позволить сторонам заключить "перемирие" в торговой войне. Вашингтон не будет во вторник повышать пошлины на китайские товары, а Пекин согласился покупать у США больше сельхозпродукции. Трамп назвал эту "значительную" сделку первым этапом урегулирования и заверил, что "вторая фаза стартует практически сразу". Китай также сообщил о существенном прогрессе.

- Власти США приостановили ICO Telegram. Соответствующий иск в суд Манхеттена подала Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Ведомство обвинило Telegram Group Inc. и ее "дочку" TON Issuer Inc. в незарегистрированном размещении и продаже своих токенов (Gram), что является нарушением американского закона о ценных бумагах. Так комиссия хочет защитить инвесторов от рисков, утверждается пресс-релизе. Между тем, проблемы с выпуском криптовалюты возникли и у Facebook - Mastercard, EBay и Stripe отказались участвовать в создании Libra.