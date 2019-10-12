Поиск

Не менее 15 человек погибли при атаке на мечеть в Буркина-Фасо

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Как минимум 15 человек стали жертвами нападения на мечеть в деревне Салмосси в Буркина-Фасо, сообщила в субботу BBC News.

При нападении сильно пострадали еще два человека.

Трагедия произошла в пятницу вечером. Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. Многие местные жители покидают родные места и бегут в Мали, граница которого находится неподалеку.

За последние годы сотни людей погибли в результате нападении групп джихадистов. Их активность возросла в 2015 году.

На прошлой неделе 20 человек погибли при нападении на золотоносный регион на севере Буркина-Фасо. В субботу жители столицы страны, Уагадугу, вышли на улицы с призывом ввести иностранные войска, чтобы справиться с натиском исламистов. В 2012 году им сильно помогли вооруженные силы Франции.

Буркина-Фасо

Новости по теме

Новости

Несущие колонны Саудовской Аравии

Несущие колонны Саудовской Аравии

Помпео посчитал Салливана достойной кандидатурой на пост посла США в России

Стало известно о первой жертве дошедшего до Японии тайфуна "Хагибис"

Стало известно о первой жертве дошедшего до Японии тайфуна "Хагибис"

Четыре человека убиты при перестрелке в Бруклине

В АТОР заявили, что тайфун в Японии не угрожает россиянам

Путин заявил, что Сирия должна быть освобождена от иностранного военного присутствия

Путин заявил, что Сирия должна быть освобождена от иностранного военного присутствия

На борту разбившегося в ДР Конго самолета находились двое россиян

Вторжение Турции в Сирию

Власти Пакистана поддержали операцию Турции на севере Сирии

Вторжение Турции в Сирию

В Турции опровергли информацию об обстреле своей артиллерией военных США в Сирии

Бэнкси закроет свой лондонский магазин, ни разу не открывавший двери

Бэнкси закроет свой лондонский магазин, ни разу не открывавший двери
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');