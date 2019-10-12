Не менее 15 человек погибли при атаке на мечеть в Буркина-Фасо

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Как минимум 15 человек стали жертвами нападения на мечеть в деревне Салмосси в Буркина-Фасо, сообщила в субботу BBC News.

При нападении сильно пострадали еще два человека.

Трагедия произошла в пятницу вечером. Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. Многие местные жители покидают родные места и бегут в Мали, граница которого находится неподалеку.

За последние годы сотни людей погибли в результате нападении групп джихадистов. Их активность возросла в 2015 году.

На прошлой неделе 20 человек погибли при нападении на золотоносный регион на севере Буркина-Фасо. В субботу жители столицы страны, Уагадугу, вышли на улицы с призывом ввести иностранные войска, чтобы справиться с натиском исламистов. В 2012 году им сильно помогли вооруженные силы Франции.