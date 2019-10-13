Жители сирийской провинции Дераа получили гумпомощь от российских военных

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили более 3,5 тонн гуманитарной помощи жителям города Эбтаа в провинции Дераа, расположенной неподалеку от иорданской границы, сообщил журналистам журналистам представитель ЦПВС майор Денис Анисимов.

"В населенном пункте Эбтаа прошла гуманитарная акция с выдачей индивидуальных продовольственных наборов, расфасованных в пакеты с российской и сирийской символикой. Общая масса этих наборов превысила 3,5 тонн. Мы передали такие важные продукты, как мука, сахар, рис, чай, сгущенное молоко", - сказал Анисимов.

Входящий в состав Минобороны России Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике был создан в феврале 2016 года. В задачи центра входит заключение соглашений о присоединении незаконных вооруженных формирований и отдельных населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, а также координация доставки гуманитарной помощи.