Российские военные доставили гумпомощь в один из районов сирийского Алеппо

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Военные из российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) доставили партию гуманитарной помощи в район Мугайр города Алеппо, сообщил представитель ЦПВС Михаил Минин.

"Район Мугаир, который сильно пострадал от рук боевиков. Мирное население постепенно возвращается и приводит этот район к жизни. Здесь женщины, инвалиды, которые сильно пострадали. Мы им привезли гуманитарную помощь. Продукты питания: мука, сахар, молоко сгущенное, чай, рис, хлеб, вещи первой необходимости, которые очень нужны", - сказал Минин.

Отмечается, что продовольствие выдавали по списку, который составляли ЦПВС совместно с властями Алеппо и представителями местной администрации. Продуктовые наборы попали в семьи, наиболее нуждающиеся в помощи и поддержке, добавили в ЦПВС.