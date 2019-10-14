Патриарх Кирилл сказал, что Россию тревожат происходящие на Западе процессы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в России с тревогой наблюдают за теми процессами, которые происходят сегодня в западных странах: за "тотальной секуляризацией и вытеснением христианских и вообще религиозных ценностей из жизни общества".

Об этом глава Русской православной церкви (РПЦ) сказал в понедельник на встрече в Даниловом монастыре Москвы с президентом Швейцарии Йоханном Шнайдером-Амманом. По словам патриарха Кирилла, в России не до конца понимают, почему традиционные нравственные ценности несовместимы с демократией и светским устройством общества. Глава РПЦ считает, что так быть не должно.

Он напомнил, что РПЦ находится в диалоге со всеми парламентскими партиями в РФ, хотя и не поддерживает ни одну из них. По словам патриарха Кирилла, "мы ценим возможность обмениваться мнениями и вносить свой вклад в развитие демократического устройства нашей страны и сохранение тех нравственных ценностей, без которых жизнь человека подвергается большой опасности".

Патриарх отметил, что, несмотря на различия, Россию и Европу беспокоят одинаковые проблемы, и призвал скоординировать усилия в их решении. "Я знаю, что скоро в Швейцарии будут парламентские выборы и что швейцарцев беспокоят такие темы, как социальное неравенство, проблемы климата и экологии, миграция. Но эти же проблемы беспокоят и нас, это свидетельствует о том, что эти проблемы имеют глобальное измерение и не привязаны к какой-то стране или культуре. Я глубоко убежден, что мы все вместе должны решать эти проблемы, в этом отношении большая роль у международных организаций, штаб-квартиры которых находятся в вашей стране, а также двусторонних отношений между странами и более широкого диалога, в котором принимает участие наша Церковь", - добавил он.

В свою очередь президент Швейцарии выразил готовность предоставить площадку для диалога о преодолении раскола, который сложился в православии после признания Константинопольским патриархатом Православной церкви Украины.

"В нашей реальности мы страдаем больше от равнодушия и безразличия, чем от расколов. У вас вызывает озабоченность вопрос единства Православной церкви на фоне происходящего на Украине, а у нас озабоченность в связи с тем, что многие люди, к сожалению, равнодушны к вопросам веры и религиозных ценностей. Мы признаны как страна, которая оказывает добрые услуги и которая умеет это делать, мы с удовольствием предоставим свои услуги, чтобы можно было искать решение, устраивающее всех", - сказал президент.

Он также выразил надежду, что РПЦ окажет помощь Церквям Европы в вопросе сохранения и отстаивания общих морально-нравственных христианских ценностей.