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В МИД РФ выразили надежду, что столкновения турецких и сирийских военных не будет

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает, что прямого столкновения турецких и сирийских сил не будет, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов

"Мы, конечно, надеемся, что никаких столкновений не должно быть. Наоборот, идут контакты с тем, чтобы выработать какие-то подходы в соответствии с нормами и принципами международного права и с учетом законных интересов всех вовлеченных сторон этого процесса", - сказал Богданов, отвечая на вопрос "Интерфакса", нет ли опасений прямого столкновения сирийцев и турок.

Он заметил, что контакты осуществляются "между всеми".

При этом замминистра не стал комментировать информацию о посредничестве России между курдами и сирийской стороной. "Я не готов сейчас еще говорить на эту тему", - сказал он.

Богданов пообещал, что все станет известно тогда, когда появится информация. "Мы надеемся, конечно, что договорятся. Должны договориться все между собой - сирийцы с курдами, сирийцы с турками", - сказал он.

Отвечая на вопрос, состоится ли первое заседание конституционного комитета Сирии 29 октября, он сказал: "Конечно, должен".

Накануне сообщалось, что курдские группировки достигли соглашения с Дамаском о размещении сирийских правительственных войск в районе границы с Турцией. Цель соглашения - противостоять наступлению турецких войск.

После этого сирийские правительственные силы в рамках операции по развертыванию сил на границе с Турцией вошли в город Телль-Тамир в провинции Хасеке. Подразделения правительственной армии также заняли контролируемый курдами город Табку в провинции Ракка.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки "исламское государство" (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Турция Сирия МИД РФ

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