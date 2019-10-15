Баку направил ноту МИД РФ из-за визита депутата Госдумы в Нагорный Карабах

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Посольство Азербайджана в РФ направило официальную ноту в российский МИД в связи с посещением зампредом комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константином Затулиным Нагорного Карабаха.

По сообщению посольства, в ноте содержится просьба прокомментировать "очередные провокационные заявления Затулина, направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и наносящие урон азербайджано-российским отношениям, которые он озвучил в рамках пребывания на оккупированных азербайджанских территориях".

"Также в ноте содержится просьба уточнить, в качестве кого российский депутат посетил находящиеся под оккупацией территории и кем финансировался данный визит", - отметили в посольстве.

Проблема Нагорного Карабаха Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года. В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США. Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Кроме того, в документе подчеркивается необходимость дать оценку регулярным заявлениям Затулина, противоречащим политической позиции России по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, искажению фактов и попыткам оправдать оккупационную политику Армении.

"В ноте отмечается, что, как депутат, Затулин несет ответственность за свои слова и действия, и содержится просьба о принятии со стороны МИД РФ необходимых мер",- отмечает посольство.

Затулин 11 октября принял участие в так называемом международном форуме под названием "Сотрудничество во имя справедливости и мира - друзья Арцаха" в Нагорном Карабахе. "Люди в Арцахе (Нагорно-Карабахской Республике - ИФ) живут полноценной жизнью, противостоя любому посягательству, если оно будет навязано им. Что касается признания Арцаха, то уверен, что здравомыслие, добрая воля и трезвый подход восторжествуют, и мир и признание будут гарантированы. Россия содействует отношениям РФ – Армения – Нагорный Карабах. Да, мы вместе с Азербайджаном – члены СНГ, но качество отношений здесь другое", - заявил в ходе выступления на форуме Затулин, которого процитировал официальный сайт депутата.