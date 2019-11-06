МИД Азербайджана вручил ноту протеста российскому послу в Баку

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников был приглашен в МИД Азербайджана, ему вручена нота протеста в связи с визитом в Россию представителей властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщает в среду азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Как отмечается в заявлении МИД, с Бочарниковым 6 ноября встретился заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов. Российскому послу была вручена нота в связи с визитом в РФ главы МИД самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Масиса Маиляна и министра культуры республики Лерника Ованнисяна. Маилян и Ованнисян побывали в Москве в начале ноября.

В ноте отмечено, что "въезд так называемых "представителей" незаконного образования, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, в Российскую Федерацию и их встречи с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров служат предпринимаемым в течение почти 30 лет попыткам Армении по закреплению статус-кво на оккупированных территориях и продолжению оккупации земель Азербайджана".

Проблема Нагорного Карабаха Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года. В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США. Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

В МИДе считают, что подобные визиты неизменно носят провокационный характер и направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. "В связи с этим МИД довел до сведения российской стороны позицию о том, что такие визиты наносят вред переговорному процессу и бросают тень на существующий между Азербайджаном и Россией дух искренности и высокого доверия, а также не соответствуют положениям "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией" от 3 июля 1997 года", - подчеркивается в заявлении.

В данной связи было отмечено: несмотря на неоднократные заявления российской стороны о том, что она рассматривает такого рода визиты в качестве частных поездок, "представители" незаконных "органов власти" сепаратистского режима продолжают использовать российскую территорию "для закрепления последствий агрессии Армения против Азербайджана".

Кроме этого, МИД считает, что визит "представителей" незаконного образования на территорию России и предоставление им возможности пропагандировать результаты оккупации не соответствуют посредническим обязательствам РФ как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, прилагающих усилия для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, а также её статусу постоянного члена Совета Безопасности ООН.

"В связи с этим азербайджанская сторона довела до сведения посла Бочарникова свои ожидания от российской стороны по принятию всех необходимых мер для предотвращения подобных незаконных визитов", - указывается в заявлении.

Посол Бочарников, со своей стороны, подчеркнул, что позиция России по конфликту хорошо известна и неизменна, а любой въезд "представителей" непризнанных субъектов на территорию России не отражает официальную позицию этой страны. Он также сообщил, что доложит в МИД России о протесте азербайджанской стороны.

В октябре стало известно, что посольство Азербайджана в РФ направило официальную ноту в российский МИД в связи с посещением зампредом комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константином Затулиным Нагорного Карабаха.