Экс-глава Союза фермеров Казахстана получил 19 лет за изнасилования и развращение детей

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Нур-Султана приговорил бывшего главу "Союза фермеров Казахстана" Ауезхана Даринова к 19 годам лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Его признали виновным в неоднократных изнасилованиях и насильственных действиях, неоднократных развратных действий без применения насилия в отношении малолетнего и в сексе с ребенком, не достигшим 16-летнего возраста.

Даринов осужден на 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима с пожизненным запретом заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними. Приговор не вступил в законную силу, уточнили в суде.

Он был задержан в феврале в офисе РОО "Союз фермеров Казахстана" прямо во время рабочего совещания.