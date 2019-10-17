Российские военные обнаружили в Средиземном море байдарку с документами граждан Израиля

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Моряки с крейсера "Маршал Устинов" нашли в восточной части Средиземного моря байдарку, в которой были вещи и документы двух граждан Израиля. Людей поблизости не было. Вещи и документы были переданы уполномоченным органам в Лимассоле, когда крейсер прибыл в порт, сообщил начальник пресс-службы Северного флота (СФ) Вадим Серга.

Байдарка была обнаружена 12 октября. Найденные в ней документы принадлежат мужчинам 1959 и 1964 годов рождения. Российские моряки забрали все на борт, составили опись с фотографиями и зафиксировали находку в вахтенном журнале, отметил Серга.

"Маршал Устинов" прибыл на Кипр 14 октября, чтобы пополнить запасы топлива, воды, продовольствия, и чтобы моряки могли недолго передохнуть на берегу.

Ранее в Лимассол заходили суда обеспечения Северного флота танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406, которые действуют в Средиземном море по плану дальнего похода.