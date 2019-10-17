Поиск

Российские военные обнаружили в Средиземном море байдарку с документами граждан Израиля

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Моряки с крейсера "Маршал Устинов" нашли в восточной части Средиземного моря байдарку, в которой были вещи и документы двух граждан Израиля. Людей поблизости не было. Вещи и документы были переданы уполномоченным органам в Лимассоле, когда крейсер прибыл в порт, сообщил начальник пресс-службы Северного флота (СФ) Вадим Серга.

Байдарка была обнаружена 12 октября. Найденные в ней документы принадлежат мужчинам 1959 и 1964 годов рождения. Российские моряки забрали все на борт, составили опись с фотографиями и зафиксировали находку в вахтенном журнале, отметил Серга.

"Маршал Устинов" прибыл на Кипр 14 октября, чтобы пополнить запасы топлива, воды, продовольствия, и чтобы моряки могли недолго передохнуть на берегу.

Ранее в Лимассол заходили суда обеспечения Северного флота танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406, которые действуют в Средиземном море по плану дальнего похода.

Израиль Кипр Лимассол Средиземное море Северный флот Маршал Устинов

Новости

Аналитики PwC назвали скорую помощь Москвы второй в мире по эффективности

Brexit

Великобритания и ЕС достигли нового соглашения по Brexit

Великобритания и ЕС достигли нового соглашения по Brexit

Источник заявил, что снятым с поезда дипломатам из США не грозит наказание

Источник заявил, что снятым с поезда дипломатам из США не грозит наказание
Вторжение Турции в Сирию

Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану с призывом "не быть дураком"

Источник сообщил о планах Сербии получить от России комплексы ПВО ближнего действия

Источник сообщил о планах Сербии получить от России комплексы ПВО ближнего действия

Что случилось этой ночью: четверг, 17 октября

Парад по случаю интронизации императора Нарухито могут перенести из-за тайфуна

Парад по случаю интронизации императора Нарухито могут перенести из-за тайфуна

Трамп обвинил Пелоси в срыве встречи в Белом доме

Трамп обвинил Пелоси в срыве встречи в Белом доме

Не менее 20 человек задержаны из-за причастности к беспорядкам в Каталонии

Вторжение Турции в Сирию

Трамп призывал Эрдогана к сделке с курдами в день начала операции в Сирии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');