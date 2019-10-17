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Российские туристы назвали самые дешевые страны для отдыха

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российские туристы назвали страны, которые приятно удивили их низкими ценами, лидером рейтинга оказалась Чехия, показал опрос туристического сервиса Aviasales.

"Чехию назвали дешевой страной 23% опрошенных. В комментариях туристы пишут, что в Праге все в два раза дешевле, чем в Москве. На втором месте бюджетных стран для отдыха оказалась Венгрия, за которую проголосовали 17% туристов", - сообщил "Интерфаксу" PR-директор сервиса Янис Дзенис.

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Сербию самой выгодной для отпуска страной назвали 15% опрошенных. По их данным, поездка на автобусе в Белграде обойдется в 60 рублей, а пообедать в кафе можно на 200 рублей.

Чуть меньше опрошенных - 14% - назвали самой дешевой для отдыха страной Испанию. При этом они подчеркнули, что что лучше всего поехать на Тенерифе, где цены существенно отличаются от цен в континентальной Испании, так как это зона беспошлинной торговли.

Еще 10% респондентов проголосовали за Вьетнам, где, по их опыту, цены в два раза ниже, чем в Таиланде. Особенно они посоветовали посетить Фукуок и Нячанг. Грузия показалась дешевой 9%- туристов: по их словам, поездка на общественном транспорте стоит 12 рублей, а билет на скоростной поезд из Тбилиси в Батуми - 550 рублей.

7% остались довольны ценами в Португалии. Например, по словам туристов, пицца в кафе стоит в среднем 280 рублей, а поездка на трамвае - 90 рублей.

На последнем месте бюджетного рейтинга оказалась Турция, за которую проголосовали 5% россиян. Одна путешественница поделилась: "Турция после падения курса лиры стала неожиданно дешевой в плане шопинга. При этом речь о брендовой одежде - не на развалах, а в фирменных магазинах".

В рейтинге самых популярных у российских туристов зарубежных стран, по данным Погранслужбы, лидируют Турция, Таиланд и Италия.

Россия Чехия Венгрия

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