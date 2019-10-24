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Российская туристка умерла после операции в Турции

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Посольство России в Турции сообщило о смерти 54-летней российской туристки, госпитализированной 8 октября в больницу с курорта в городе Аланья.

Гражданку России 1965 года рождения госпитализировали 8 октября. 10 октября произвели оперативное вмешательство. 23 октября она умерла.

Генконсульство России в Анталье оформило документы и предприняло необходимые действия для репатриации тела. Причины болезни и обстоятельства госпитализации в сообщении ведомства не уточняются.

В середине сентября руководитель консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцов сообщал, что на тот момент с мая в Турции скончалось уже более 88 россиян.

Столь "рекордные" цифры, по его словам, "чаще обусловлены легкомыслием самих путешественников". В частности среди причин гибели туристов он назвал дорожные аварии с российскими пешеходами. Отрицательную статистику также формируют пожилые, люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины на последних сроках. Иногда родители слишком полагаются на персонал отеля в присмотре за детьми или злоупотребляют режимом "все включено": падают с лестниц и тонут. Кроме того, несчастные случаи происходят во время занятия экстремальными видами спорта.

Ранее эксперты сообщили порталу "Интерфакс-Туризм", что высокое число смертей россиян на отдыхе в Турции связано в первую очередь с большим турпотоком. Так, ежедневно в Турции находятся порядка 300 тыс. россиян, "что сопоставимо с населением небольшого города, где также происходят несчастные случаи".

Турция Россия Аланья

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