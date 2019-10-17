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Рассерженные пассажиры метро в Лондоне стащили экоактивистов с крыши вагона

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Экологические активисты из движения Extinction Rebellion, заблокировавшие движение на станции лондонского метро, рассердили пассажиров, передает в четверг BBC Bews.

Инцидент произошел на станции Canning Town, где несколько экоактивистов забрались на крышу вагона поезда и стали расхаживать по ней, выкрикивая лозунги. Из-за этого движение поезда оказалось заблокировано. В итоге разъяренные пассажиры стащили представителей Extinction Rebellion с крыши состава.

Вместе с экоактивистами с крыши, по данным BBC Bews, стащили и некоего Эллиота Логлина (Elliot Laughlin), который назвал себя независимым журналистом. По словам Логлина, он пытался снять на видео акцию протеста. По словам журналиста, когда его стащили с крыши, за него вступились несколько граждан, находившихся на платформе.

Сами члены Extinction Rebellion, заблокировавшие движение в метро, заявили, что акция была необходима, чтобы "привлечь внимание к критической ситуации" в сфере изменения климата.

Ранее в октябре в Лондоне правоохранительные органы задержали 135 активистов экологического движения Extinction Rebellion, заблокировавших движение в центре города.

Акции экоактивистов XR по всему миру

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Движение Extinction Rebellion (XR), блокирующее автомобильное движение, чтобы привлечь внимание властей к экологическим проблемам, проводит акции сразу в нескольких городах мира (на фото Нью-Йорк)Extinction Rebellion выступает с тремя основными требованиями. Они призывают правительство объявить чрезвычайное положение в сфере экологии и климата, остановить утрату биоразнообразия и снизить до нуля выбросы парниковых газов к 2025 году, а также создать ассамблею из граждан, которые будут бороться с проблемами экологии.Около тысячи эко-активистов природозащитной организации Extinction Rebellion неожиданно для полиции заблокировали важный транспортный узел в центре Берлина - площадь с колонной Победы Большая звездаАкция в германской столице началась примерно в 5 утра, ее участникам удалось остановить автопоток на несколько часов. Площадь Большая звезда с круговым движением является важным центральным транспортным узлом Берлина, потому что от нее расходятся сразу несколько крупных улиц во всех направлениях города.Активисты в Лондоне перекрыли движение на двух мостах, связывающих берега Темзы: Вестминстерском и расположенном неподалеку Ламбетском. Так же в Лондоне был обнаружен и задержан самый взрослый протестующий - Фил Кингстон, ему 83 года и он был задержан сразу после того как нанес граффити на стену казначейства страны.Протестующие в Лондоне заблокировали дороги, ведущие к Трафальгарской площади, набережную Виктории, на которой, в частности, расположена штаб-квартира министерства обороны Великобритании и улицу Уайтхолл, где расположены многие британские правительственные зданияФранцузские активисты заняли в Париже площадь ШатлеУчастники парижской акции разложили тюки из прессованной соломы поперек набережной Межиссери и сели на дороге, блокируя одновременно площадь Шатле и Мост Менял, связывающий правый берег Сены с островом Сите близ префектуры полиции и Дворца правосудия, доступ к которому охраняют усиленные наряды силовиковПротесты затронули и Австралию. Так, в Сиднее полиция задержала 30 человек, которые мешали автомобильному движению или же не подчинялись требованиям властей. Всего в акции приняли участие несколько сотен человек. В Мельбурне полиция задержала 10 протестующих.Акции, согласно сайту организации, пройдут с 7 октября в более чем 60 городах, в некоторых из которых продлятся около двух недель
Движение Extinction Rebellion (XR), блокирующее автомобильное движение, чтобы привлечь внимание властей к экологическим проблемам, проводит акции сразу в нескольких городах мира (на фото Нью-Йорк)
Extinction Rebellion Лондон Великобритания

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