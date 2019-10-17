Рассерженные пассажиры метро в Лондоне стащили экоактивистов с крыши вагона

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Экологические активисты из движения Extinction Rebellion, заблокировавшие движение на станции лондонского метро, рассердили пассажиров, передает в четверг BBC Bews.

Инцидент произошел на станции Canning Town, где несколько экоактивистов забрались на крышу вагона поезда и стали расхаживать по ней, выкрикивая лозунги. Из-за этого движение поезда оказалось заблокировано. В итоге разъяренные пассажиры стащили представителей Extinction Rebellion с крыши состава.

Furious London commuters have been pulling Extinction Rebellion protesters off the top of a train at Canning Town stationpic.twitter.com/ZHgsVCIxft — Metro (@MetroUK) 17 октября 2019 г.

Вместе с экоактивистами с крыши, по данным BBC Bews, стащили и некоего Эллиота Логлина (Elliot Laughlin), который назвал себя независимым журналистом. По словам Логлина, он пытался снять на видео акцию протеста. По словам журналиста, когда его стащили с крыши, за него вступились несколько граждан, находившихся на платформе.

Сами члены Extinction Rebellion, заблокировавшие движение в метро, заявили, что акция была необходима, чтобы "привлечь внимание к критической ситуации" в сфере изменения климата.

Ранее в октябре в Лондоне правоохранительные органы задержали 135 активистов экологического движения Extinction Rebellion, заблокировавших движение в центре города.