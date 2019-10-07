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В Лондоне задержали 135 экоактивистов, заблокировавших движение в центре города

В Лондоне задержали 135 экоактивистов, заблокировавших движение в центре города
Фото: Reuters

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Лондоне правоохранительные органы задержали 135 активистов экологического движения Extinction Rebellion, заблокировавших движение в центре города, передает Associated Press.

Как заявили представители Extinction Rebellion, члены движения были задержаны после того, как перекрыли набережную Виктории, располагающуюся вдоль северного берега Темзы. Акция прошла рядом с Министерством обороны Великобритании. До этого активисты прошлись маршем по центру Лондона, ударяя в стальные барабаны.

Среди задержанных в центре Лондона оказалась 81-летняя Сара Лейсенби, ранее работавшая социальным работником в Оксфорде. По ее словам, британское правительство обязано принять меры, чтобы радикально сократить использование ископаемых видов топлива, а также надавить на другие страны, чтобы те сделали то же самое.

Аналогичные акции протеста с блокированием дорог также проходят в понедельник в Мадриде, Берлине, Амстердаме и других европейских городах. Мадридская полиция сообщила о задержании трех экоактивистов за неподчинение требованиям сотрудников правоохранительных органов.

Члены движения Extinction Rebellion ратуют за активные меры по борьбе с изменениями климата. В апреле 2019 года активисты также блокировали движение в центральной части Лондона. В том же месяце стало известно, что полиция за несколько дней задержала свыше 700 участников экологических протестов.

Лондон Великобритания Extinction Rebellion

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