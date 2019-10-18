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Полиция в Мексике отпустила задержанного сына наркобарона после перестрелки с мафией

Полиция в Мексике отпустила задержанного сына наркобарона после перестрелки с мафией
Фото: Reuters

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительным органам в мексиканском городе Кульякан (штат Синалоа) пришлось отпустить задержанного сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, также известного по прозвищу "Эль Чапо" ("Коротышка"), после ожесточенной перестрелки с боевиками наркокартеля Лоэры, сообщает в пятницу The Guardian.

По данным издания, мексиканские силовики задержали Овидио Гусмана Лопеса, которого в США обвиняют в торговле наркотиками, в одном из домов в Кульякане в четверг, 17 октября. Вскоре после этого группа полицейских, сопровождавших Лопеса в участок, подверглась обстрелу со стороны боевиков наркокартеля. Боевики также начали сооружать баррикады в городе.

По данным местных СМИ, по крайней мере одна из дорог, ведущих из города, была заблокирована баррикадой из горящих машин, а другие выходы из населенного пункта перекрыла армия. Кроме того, преступники взяли в заложники нескольких силовиков, отмечали СМИ. Как передает телеканал Abc7, противостояние между боевиками наркокартеля и правоохранительными органами продолжалось несколько часов.

После этого, по словам министра безопасности Мексики Альфонсо Дурасо, было принято решение отпустить Лопеса, чтобы не подвергать опасности жизнь силовиков и восстановить порядок в городе.

28-летний Овидио Гусман Лопес - один из четырех детей "Коротышки" от его второго брака. В феврале 2019 года Министерство юстиции США предъявило сыну наркобарона обвинение в торговле кокаином.

Сам Лоэра был приговорен в США к пожизненному заключению в январе 2019 года. За свою жизнь он был арестован несколько раз, два раза ему удавалось бежать из особо охраняемых мексиканских тюрем. В 2016 году его в очередной раз арестовали в Мексике и на следующий год экстрадировали в США.

Мексика Хоакин Гусман Лоэра Овидио Гусман Лопес США

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