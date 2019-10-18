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Курды заявили о продолжающемся артобстреле сирийского Рас-эль-Айна Турцией

Курды заявили о продолжающемся артобстреле сирийского Рас-эль-Айна Турцией
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Турецкая артиллерия в пятницу продолжила обстрелы позиций курдов в городе Рас-эль-Айн, сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в состоящей в основном из курдов группировке Сирийские демократические силы (СДС).

Представитель СДС Мерван Камишли не стал сообщать подробностей о ситуации в городе, но подтвердил, что "атаки со стороны Турции в Рас-эль-Айне продолжаются".

В пятницу утром ряд СМИ уже сообщал о продолжении боев в этом городе.

Захват этого сирийского города, расположенного близ границы с Турцией, был одной из основных задач ВС Турции с момента, когда они начали 9 октября военную операцию против СДС.

В четверг стало известно о достигнутом при участи США прекращении огня между Турцией и сирийскими курдами. Предполагается, что договоренности распространяются и на район, в котором расположен Рас-эль-Айн.

Турция

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