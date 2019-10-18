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Эрдоган назвал дезинформацией данные о продолжении боев в Сирии

Эрдоган назвал дезинформацией данные о продолжении боев в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал дезинформацией сообщения о продолжении боевых действий с участием турецких военных на севере Сирии.

"Такие сообщения - это дезинформация", - приводят слова Эрдогана турецкие СМИ.

Эрдоган заявил, что, по данным турецкого Минобороны, курды отводят свои силы в соответствии с договоренностями. Однако он предупредил, что турецкие войска пока останутся в ранее занятых районах северо-востока Сирии, чтобы "убедиться, что эти террористы действительно покинули территорию".

Ранее в пятницу ряд СМИ, а также представители сирийской оппозиции и курдских военизированных формирований сообщали, что армия Турции продолжает обстрелы в городе Рас-эль-Айн. В частности, говорилось о продолжающихся артобстрелах.

Накануне США заключили с Турцией соглашение, в соответствии с которым Анкара приостанавливает военную операцию против курдов на северо-востоке Сирии. Предполагается, что курды отведут силы с участков сирийско-турецкой границы.

Хроника 09 – 18 октября 2019 года
Вторжение Турции в Сирию
Турция Сирия Реджеп Тайип Эрдоган

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