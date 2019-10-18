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Лукашенко указал на "массу противоречий" в ЕАЭС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что республика не планирует уходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на нерешенные в организации проблемы.

"Масса противоречий (в ЕАЭС - ИФ), которые находятся за кадром. Мы так и не преодолели барьеры, которые должны были преодолеть, создавая ЕАЭС. Из ЕАЭС уходить не будем. Бороться будем. Никуда от этого не денешься", - сказал Лукашенко, выступая в пятницу в Академии управления при президенте Белоруссии. Лукашенко цитирует госагенство БелТА.

Лукашенко также прокомментировал предложения отказаться от российского вектора в экономике и "идти на Запад". "Слушайте, а как отказаться? А куда будем продавать свои товары? На Запад? На Западе та же экономика, что у нас. Что, они нашу пустят продукцию на свой рынок? Никогда вы жизни. Да особо нас нигде не ждут. Поэтому это просто досужие разговоры. Из этого мы исходили, формируя ЕврАзЭс", - сказал президент.

Ранее Лукашенко неоднократно критиковал ЕАЭС за большое количество изъятий и ограничений. Так в начале 2019 года он отмечал, что не рассчитывает на прорыв в развитии ЕАЭС в ближайшее время.

"Я больших надежд не лелею в плане нашего Евразийского экономического союза. Слишком много настороженности, слишком много разногласий, и что, наверное, совсем неприемлемо, что ЕАЭС начинает все больше политизироваться. Огромнее количество изъятий в торговле, разногласий, и, что печально, мы порой принимаем решения и их не исполняем. А если и вносим какое-то разумное предложение по разрешению той или иной проблемы, то пока примем - выхолащиваем это решение до такой степени, что оно не имеет никакого значения", - сказал президент в марте на встрече с представителями общественности и СМИ.

В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Александр Лукашенко ЕАЭС Белоруссия

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