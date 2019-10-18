Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграционных процессов в ЕАЭС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за России в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) появляются различные сдерживающие факторы.

"Ведь союз (ЕАЭС - ИФ) формировался на основе свободы передвижения товаров, капитала, рабочей силы и так далее. Этого сегодня нет ни по одному из направлений. И вы знаете, откуда тормоз. И вы, наверное, слышите, когда я на заседаниях почти уже в открытую, без дипломатических формулировок, начинаю называть виновных. Потому что это для нас очень важно", - сказал Лукашенко, выступая в пятницу в Академии управления при президенте Белоруссии.

По словам Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА, в основном со стороны России стали появляться определенные сдерживающие меры, например, по отношению к белорусским продуктам питания.

Президент отметил, что у Белоруссии возникают сложности и во взаимодействии по линии военно-технического сотрудничества, несмотря на общую с Россией региональную группировку войск на данном направлении. "Мы потихоньку подошли к тому, что мы сами можем создавать новые образцы вооружений. И нам надо часть узлов и агрегатов покупать. Мы ориентированы были в Советском Союзе на российское производство. Нам это не дают. С боем приходится отвоевывать. Конкуренты...", - пояснил он.

Лукашенко заявил, что именно поэтому Белоруссия, например, при создании новых образцов вооружения в ракетостроении пошла на сотрудничество с КНР и теперь далее развивает это направление. Есть интерес в соответствующем взаимодействии и со стороны Украины, добавил президент Белоруссии.

Ранее в пятницу в ходе выступления в Академии управления Лукашенко заявил о том, что в ЕАЭС существует "масса противоречий". Вместе с тем президент заверил, что Белоруссия не собирается покидать этот союз.