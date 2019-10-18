Внук Назарбаева получил год условно за укус полицейского в Лондоне

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, 28-летний Айсултан Назарбаев в Великобритании приговорен к одному году лишения свободы условно за нападение на полицейского в Лондоне, сообщает британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

"Назарбаев признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. По версии следствия, на руке офицера полиции остался глубокий след от укуса, а из раны "обильно текла кровь", - говорится в сообщении.

Приговор предполагает испытательный срок в 18 месяцев, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф, отмечает издание. Если в течение испытательного срока Назарбаев нарушит закон, приговор станет из условного реальным.

Внук казахстанского лидера должен провести 140 часов на общественных работах и пройти 20 обязательных сессий по лечению от наркотической зависимости, а также выплатить штраф в 1 тыс. фунтов и заплатить 5 тыс. фунтов в возмещение ущерба.

Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.

"Би-би-си" напоминает, что сам Айсултан Назарбаев в 2017 году в фейсбуке признавал, что он употреблял наркотики после смерти своего отца Рахата Алиева. Тогда он говорил, что с зависимостью ему помогли справиться его дед и Всевышний.