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Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища. Об этом он сообщил в четверг в фейсбуке.

Внук лидера нации объяснил свой шаг тем, что, по его мнению, на него оказывает давление семья.

По его словам, он обладает информацией "о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана". Он также отметил, что все детали можно будет прочесть в его интервью Times.

В миреВнук Назарбаева получил год условно за укус полицейского в ЛондонеЧитать подробнее

Укусил полицейского под наркотиками

29-летний Айсултан Назарбаев в октябре 2019 года был приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне, которого он укусил. "Назарбаев признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. По версии следствия, на руке офицера полиции остался глубокий след от укуса, а из раны "обильно текла кровь", - писало BBC.

Приговор предполагал испытательный срок в 18 месяцев, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф.

Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.

Айсултан Назарбаев в 2017 году в фейсбуке признавал, что употреблял наркотики после смерти своего отца, но справился с зависимостью.

Айсултан Назарбаев Великобритания Казахстан

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