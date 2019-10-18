Останки "китайского Горбачева" Чжао Цзыяна захоронили спустя 14 лет после смерти

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Останки китайского политического деятеля Чжао Цзыяна, скончавшегося в 2005 году, захоронили в Пекине на закрытой церемонии, передает BBC News.

Прах впавшего в опалу Чжао Цзыяна, которые последние 15 лет своей жизни провел под домашним арестом, похоронили на кладбище на северной окраине китайской столицы в пятницу, 18 октября. На церемонии разрешено было присутствовать только близким родственникам покойного. Прах Чжао Цзыяна похоронили вместе с останками его супруги Лян Воци, которая умерла в 2013 году.

Факт проведения похорон подтвердила BBC News дочь китайского политика Ван Яньнань. "Скромная церемония прошла в атмосфере семейного мира", - заявила Ван Яньнань. Она также извинилась за то, что не объявила об этом событии публично. По словам женщины, родственники покойного политика до самой последней минуты не знали, получат ли они согласие от китайских властей на похороны.

Как отмечает New York Times, для семьи Чжао Цзыяна эти похороны стали "маленькой победой". После того как политик скончался в возрасте 85 лет и был кремирован, власти Китая хотели захоронить его прах на специальном кладбище для чиновников, находящимся под усиленной охраной. Однако семья была против, так как она хотела навещать место захоронения, когда ей захочется. В итоге прах Чжао Цзыяна 14 лет хранился в его доме в центре Пекина.

Чжао Цзыян был одним из ведущих реформаторов в Китае, внедрявшим в стране принципы рыночной экономики. Занимал пост генерального секретаря ЦК Компартии Китая в 1987-1989 годах. На Западе его считали одним из самых либеральных и открытых китайских генсеков, а СМИ называли "китайским Горбачевым", сравнивая Чжао Цзыяна с первыми и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Чжао Цзыян был смещен с должности за поддержку студентов, протестовавших на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Тогда мнения китайского руководства по поводу решения данной проблемы разделились - одни политики выступали за силовой разгон протестующих, Чжао Цзыязн выступал за мирное урегулирование конфликта. В итоге победили сторонники силового варианта, а Чжао Цзыян был смещен со всех постов и помещен под домашний арест. Никаких обвинений ему выдвигать не стали.