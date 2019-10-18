Успешно завершен первый в истории выход в космос двух женщин

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Пара женщин - американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир, впервые в истории одновременно вышедшая в открытый космос, в пятницу после завершения ремонтных работ на внешней стороне Международной космической станции (МКС) успешно вернулась на ее борт, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Во время выхода в открытый космос, который начался в 14:38 по Москве, они заменили вышедший из строя один из внешних энергоблоков на ферме станции. Их пребывание за бортом МКС продлилось семь часов.

Отказавший энергоблок астронавты перенесли на станцию для последующей его отправки на Землю, которую планируется осуществить с помощью спускаемого аппарата грузового корабля Cargo Dragon в целях изучения причин поломки. NASA сообщило, что новый блок, установленный астронавтами, функционирует в штатном режиме.

В ходе прямой космической связи из Белого дома президент США Дональд Трамп поздравил женщин-астронавтов с успешным выходом в космос. "Я хочу поздравить вас с тем, что вы делаете, это просто невероятная работа, вы впервые совершаете исключительно женский выход для замены внешнего оборудования космической станции. Поздравляю вас, Кристина, Джессика, с этим историческим событием", - сказал Трамп, отметив, что за их выходом следил весь мир.

NASA отмечает, что с учетом нынешней миссии женщины за всю историю совершили 15 выходов в открытый космос, первый из них сделала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.

Как сообщалось, 6 и 11 октября американские астронавты Эндрю Морган и Кристина Кук совершили два из пяти планировавшихся выходов в открытый космос для продолжения операции по замене старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Однако из-за отказавшего в минувшие выходные одного из внешних энергоблоков, отвечающих за зарядку/разрядку аккумуляторных батарей станции, NASA вынуждено было приостановить плановые работы за бортом МКС и предпринять выход в космос для проведения ремонта, который осуществили Кук и Меир.

Несмотря на выход из строя энергоблока, в NASA подчеркивали, что "общее электроснабжение станции, которое осуществляется от четырех комплектов аккумуляторных батарей и солнечных панелей, остается достаточным для всех операций, и неисправный блок не оказывает влияния на безопасность экипажа или текущие лабораторные эксперименты". Однако неисправный блок не позволял новой литий-ионной батарее, установленной в этом месяце на МКС, обеспечивать дополнительную мощность.

Блоки зарядки/разрядки (BCDU) регулируют количество заряда, которое поступает в аккумуляторные батареи от солнечных панелей.

Шесть новых аккумуляторов, каждый весом 194 кг, были доставлены на станцию 28 сентября японским грузовым кораблем HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8"). Перед началом операции аккумуляторы были извлечены из "грузовика" и подведены к месту монтажных работ с помощью дистанционной руки-манипулятора станции Canadarm-2.

Отработанные аккумуляторные блоки в дальнейшем будут с помощью механической руки-манипулятора МКС Canadarm-2 перенесены на японский грузовой корабль, который при схождении с орбиты сгорит в плотных слоях атмосферы.

После завершения монтажа новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, они будут заряжаться от солнечных батарей МКС, передавая станции энергию в те периоды времени, когда она находится в тени Солнца.