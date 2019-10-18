Впервые в истории две женщины вышли в открытый космос с борта МКС

Фото: Reuters

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Сразу две женщины в пятницу впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Это американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Во время выхода, который начался в 14:38 по московскому времени, американским астронавтам предстоит заменить вышедший из строя внешний энергоблок на ферме станции. Ожидается, что их пребывание за бортом МКС продлится, по меньшей мере, 6,5 часов.

В НАСА отметили, что с учетом нынешней миссии женщины за всю историю совершили 14 выходов в открытый космос, первый из них сделала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.

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