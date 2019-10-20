В Дубае запустили обратный отсчёт до Expo 2020

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Дубае запустили обратный отсчёт до старта всемирной выставки Expo 2020, церемония открытия One year to celebration прошла в парке у самого высокого небоскрёба в мире Бурдж-Халифа.

Специально для проведения выставки в Дубае построили район District 2020, который условно разделен на три тематических части: Mobility (Мобильность), Opportunity (Возможность) и Sustainability (Устойчивое развитие). Посетители и участники Expo 2020 попадут в выполненные в футуристическом стиле павильоны, которые будут оснащены системой солнечных панелей, обеспечивающих до 50% энергии для нового района. Всего на выставке будет открыто 192 павильона стран-участников.

Три тематические зоны выставки помогут участникам лучше узнать о вкладе человека в развитие будущего. Благодаря павильону "Мобильность" участники смогут совершить путешествие во времени и пространстве и узнать о перспективах развития человеческой цивилизации. В тематической зоне "Устойчивое развитие" будут собраны павильоны с информацией о влиянии человечества на окружающую среду. Тематическая часть "Возможности" призвана помочь участникам выставки ощутить значение человека в построении мира.

Всемирная выставка Expo впервые прошла в 1851 году в Лондоне. В 1928 году было создано Международное бюро выставок (BIE, Bureau International des Expositions). Всемирные универсальные выставки проводятся с периодичностью в пять лет, длятся как минимум шесть месяцев. Предыдущая прошла в 2015 году в Милане. Среди участников выставки - крупные международные организации и компании.

Expo 2020 пройдёт с 20 октября 2020 по 10 апреля 2021 в Дубае. Это первая выставка, которая пройдёт на Ближнем Востоке. Ожидается, что за это время выставку посетят 25 млн человек. Лозунг Expo 2020 - "Соединяя умы, создаем будущее".