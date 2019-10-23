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ВЭБ и РЭЦ помогут построить нефтепродуктопровод в Конго

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ВЭБ, РЭЦ, Афрэксимбанк и SNPC (Национальная нефтяная компания Конго) на саммите "Россия - Африка" подписали меморандум о сотрудничестве по проекту строительства трубопровода в Республике Конго, сообщила российская госкорпорация.

Трубопровод соединит глубоководный порт Пуэнт-Нуар с терминалом Малоуку и промежуточным терминалом в Лутете.

"Строительство трубопровода в Республике Конго не только поможет решить большую часть проблем этого региона Африки в части обеспечения нефтепродуктами, но и в немалой степени будет способствовать росту экономики сразу нескольких стран, испытывающих острый дефицит в качественных и доступных энергоносителях", - отметил вице-президент РЭЦ Никита Гусаков, слова которого приводятся в сообщении.

В сообщении ВЭБа не названы другие возможные участники проекта с российской стороны. В 2013 г. власти Конго сообщали, что ведут переговоры о строительстве нефтепродуктопровода с российским "Стройтрансгазом".

Трубопровод сможет транспортировать широкую номенклатуру нефтепродуктов, в том числе бензин, дизельное топливо и авиационный керосин.

Конечными потребителями нефтепродуктов будут, кроме самой Республики Конго, Демократическая республика Конго и Центрально-Африканская республика.

Планируется, что реализация проекта займет три года. Расчетная мощность трубопровода составит 2,1 млн тонн в год, период его эксплуатации - не менее 40 лет.

ВЭБ РЭЦ Конго

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